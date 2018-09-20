Харадинай: Для изменения границ Косово потребуется «много солдатских сапог»

Приштина, , 16:37 — REGNUM Границы отделившегося от Сербии края Косово были установлены «солдатскими сапогами» и не могут быть пересмотрены политиками за столом переговоров, заявил 20 сентября премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Таким образом, глава правительства в Приштине встал в прямую оппозицию президенту Косово Хашиму Тачи, который на днях заявил, что допускает корректировку границы с Сербией «на основе международного права» в рамках окончательного соглашения об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.

«После всего, что случилось, я не могу поверить, что президент Хашим Тачи рассматривает такой серьёзный проект. Я думаю, что это часть политической тактики», — заявил Рамуш Харадинай в эфире албанского телеканала Klan TV.

Он высказал мнение, что «открытие вопроса о границе, даже само его обсуждение представляет опасность для стабильности в регионе».

«Границы Косово были установлены солдатскими сапогами, а не за столом переговоров. Если они будут изменены, потребуется много сапог по обеим сторонам границы», — заявил косовский премьер.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил о своей поддержке идеи об урегулировании косовского вопроса путём разграничения территории края на сербскую и албанскую части. Инициативу также поддержали руководители десяти муниципалитетов Косово с сербским населением, подписав соответствующее обращение к главе республики.

В то же время президент Косово Хашим Тачи заявлял, что считает возможной только такую корректировку границы, при которой под контроль Приштины перейдут три соседних сербских муниципалитета — населённые преимущественно албанцами Прешево и Буяновац, а также Медведжа, где проживает албанское меньшинство.

Европейский союз неоднозначно относится к идее пересмотра границы между Сербией и Косово. Опасения связаны с тем, что подобное решение может послужить прецедентом для урегулирования других территориальных разногласий в регионе. Так, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик неоднократно заявлял, что республика будет добиваться присоединения к Сербии в том случае, если Косово получит полноправное членство в ООН. В этой связи канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что действующие границы на Западных Балканах должны оставаться неизменными.

Вместе с тем глава МИД Сербии Ивица Дачич 19 сентября высказал мнение, что в случае, если пересмотр границ окажется единственным возможным решением косовского вопроса, «великий ЕС, который модерирует диалог, примет это решение».