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Рахул Ганди: правительство не может обеспечить безопасность женщин Индии

Политика

Рахул Ганди обвинил кабинет Моди в бездействии на фоне участившихся случаев насилия над женщинами

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди назвал «неприемлемым» нежелание премьер-министра Нарендры Моди прокомментировать участившиеся случаи группового изнасилования индийских женщин. По информации индийского новостного издания «Хинду», политический деятель сообщил об этом в своем Твиттере.

Заявление Рахула Ганди стало реакцией на инцидент, который произошел на прошлой неделе в штате Харьяна. По сообщению индийского издания «Хинду», в городе Канина 19-тилетняя студентка стала жертвой изнасилования, однако попытки правительства задержать и привлечь к ответственности виновных остались безрезультатными. Рахул Ганди назвал сложившуюся ситуацию позором правительства Индии.

Рандип Сингх Сурджевала, официальный представитель ИНК и парламентарий от Харьяны, отметил что женщины все чаще становятся жертвами насилия в штате. По его словам, за время правления Манохара Лала Каттара, соратника Нарендры Моди по «Индийской народной партии», число преступлений против женщин в штате возросло на 47%.

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Зарубежная хроника
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