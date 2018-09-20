Рахул Ганди пообещал наделить штат Андхра-Прадеш в Индии особым статусом

Хайдарабад, Индия, , 17:28 — REGNUM Председатель партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди пообещал первым же указом даровать штату Андхра-Прадеш особый статус в том случае, если по результатам выборов в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабха в 2019 году он станет премьер-министром Индии. По информации индийского новостного издания «Джагран», оппозиционный лидер сделал данное заявление в ходе выступления перед студентами в конференц-центре города Карнул 18 сентября.

Рахул Ганди подчеркнул, что даровать штату Андхра-Прадеш особый статус является обязательством федерального правительства. Соответствующее обещание было дано штату еще в 2014 году, когда из его состава был выделен новый субъект федерации — Телангана. Ввиду существенных финансовых потерь Андхры-Прадеш в связи с ее разделом, правительство Индии во главе с Манмоханом Сингхом пообещало даровать штату особый статус сроком на пять лет. Тем не менее, правящая на тот момент партия «Индийский национальный конгресс» потерпела поражение на выборах 2014 года, а новое правительство во главе с Нарендрой Моди за прошедшие четыре года обещание не выполнило.

В ходе своего выступления Рахул Ганди поклялся, что не осмелится приехать в Андхру-Прадеш, если не сдержит данное слово. Ведущий оппозиционный лидер также выступил с критикой правящей партии. По мнению Рахула Ганди, правительство Нарендры Моди потерпело поражение на всех фронтах, начиная с экономической политики и заканчивая обеспечением социальной безопасности женщин, неприкасаемых и детей.