Оппозиция индийского штата Пенджаб требует роспуска местного парламента

Нью-Дели, , 16:47 — REGNUM Представители сикхской партии «Широмани акали дал» (САД) и «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) обратились к губернатору индийского штата Пенджаб В.П. Сингху Баднорус требованием распустить законодательное собрание штата. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», правительство Пенджаба, возглавляемое партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), подозревается в связях с радикалами и попытках нарушить мир и взаимопонимание между различными культурно-религиозными общинами штата.

В совместном меморандуме к губернатору Пенджаба председатель партии «Широмани акали дал» Сукхбир Сингх Бадал подчеркнул, что местное отделение ИНК не только подрывает демократические устои индийского общества, но и пренебрегает традиционными институтами и святынями сикхов — культурно-религиозной общины, представители которой составляют большинство населения Пенджаба. Лидер местного отделения партии «Бхаратия джаната парти» Швайт Малик обвинил «Индийский национальный конгресс» в попытках нарушить хрупкий мир между религиозными общинами Пенджаба.