Четверг, 20 Сентября 2018 года
17:10:33 МСК

Оппозиция индийского штата Пенджаб требует роспуска местного парламента

Политика

Власти штата обвиняются в связях с экстремистами и попытках подорвать демократию в регионе

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 16:47 — REGNUM  Представители сикхской партии «Широмани акали дал» (САД) и «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) обратились к губернатору индийского штата Пенджаб В.П. Сингху Баднорус требованием распустить законодательное собрание штата. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», правительство Пенджаба, возглавляемое партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), подозревается в связях с радикалами и попытках нарушить мир и взаимопонимание между различными культурно-религиозными общинами штата.

В совместном меморандуме к губернатору Пенджаба председатель партии «Широмани акали дал» Сукхбир Сингх Бадал подчеркнул, что местное отделение ИНК не только подрывает демократические устои индийского общества, но и пренебрегает традиционными институтами и святынями сикхов — культурно-религиозной общины, представители которой составляют большинство населения Пенджаба. Лидер местного отделения партии «Бхаратия джаната парти» Швайт Малик обвинил «Индийский национальный конгресс» в попытках нарушить хрупкий мир между религиозными общинами Пенджаба.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить