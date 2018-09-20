МИД РФ призвал созвать международный форум о возвращении беженцев в Сирию

Москва, , 16:25 — REGNUM В МИД РФ отмечают положительную динамику возвращения сирийских беженцев на свою родину в места постоянного проживания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Положительно оцениваем динамику возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания в Сирии», — заявила Захарова.

По её словам, при содействии российского центра приёма, распределения и размещения беженцев продолжается возвращение репатриантов из Ливана и Иордании. Всего с 18 июля 2018 года в Сирию вернулись более 13 тыс. человек, а с 30 сентября 2015 года — более 242 тыс. человек. В места же постоянного проживания с 30 сентября 2015 года вернулось 1 млн 231 тыс. беженцев и внутренне перемещённых лиц.

«Придать дополнительный импульс этому процессу мог бы соответствующий международный форум. В итоговом заявлении прошедшего 7 сентября в Тегеране трёхстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса отметили готовность России, Ирана и Турции участия в подготовке такой конференции», — подчеркнула она.