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МИД РФ призвал созвать международный форум о возвращении беженцев в Сирию

Политика

С 18 июля 2018 года в Сирию вернулись более 13 тыс. человек

МИД РФ призвал созвать международный форум о возвращении беженцев в Сирию
Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Москва, 20 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  В МИД РФ отмечают положительную динамику возвращения сирийских беженцев на свою родину в места постоянного проживания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Положительно оцениваем динамику возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания в Сирии», — заявила Захарова.

По её словам, при содействии российского центра приёма, распределения и размещения беженцев продолжается возвращение репатриантов из Ливана и Иордании. Всего с 18 июля 2018 года в Сирию вернулись более 13 тыс. человек, а с 30 сентября 2015 года — более 242 тыс. человек. В места же постоянного проживания с 30 сентября 2015 года вернулось 1 млн 231 тыс. беженцев и внутренне перемещённых лиц.

«Придать дополнительный импульс этому процессу мог бы соответствующий международный форум. В итоговом заявлении прошедшего 7 сентября в Тегеране трёхстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса отметили готовность России, Ирана и Турции участия в подготовке такой конференции», — подчеркнула она.

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Война в Сирии
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