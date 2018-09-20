Боевики АТО — гарантия русофобского курса Украины — депутат Верховной рады

Киев, , 16:31 — REGNUM Более трёхсот тысяч боевиков, прошедших войну в Донбассе, не позволят ни одному кандидату в президенты Украины сменить курс страны на менее русофобский, заявил депутат Верховной рады Юрий Береза 18 сентября в эфире телеканала «Прямый».

"Нас, кто прошёл войну, уже более 300 тысяч. Мы не дадим, всё равно, вам повернуть и целоваться с Россией. Никому, никакому кандидату. Потому что нас уже достаточная, критическая масса. Мы знаем очень хорошо историю. Мы помним 1917 год, когда сложили оружие, пошли домой и всего 14-тысячная армия Муравьёва захватила всю 80-милионную Украину. Не будет! Это касается всех кандидатов в президенты», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Юрий Береза выступил с инициативой запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, как только будет создана украинская автокефальная православная церковь.

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