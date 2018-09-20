Глава администрации премьер-министра Шри-Ланки посетил США

Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Сагала Ратнайака, занимающий должности главы администрации премьер-министра Шри-Ланки и министра по делам молодежи, посетил столицу США с официальным двухдневным визитом.

По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Коломбо Пейдж», в ходе своего визита глава администрации премьер-министра Шри Ланки встретился с главой комитета вооруженных сил палаты представителей конгресса США Маком Торнберри, а также c главой азиатского и тихоокеанского отдела комитета палаты по международным отношениям Тедом Йохо.

В рамках встречи глава администрации премьер-министра Сагала Ратнайака выступил с коротким докладом о развитии Шри-Ланки по основным направлениям. Также, были затронуты вопросы двусторонних связей и возможности по их расширению в рамках индо-тихоокеанской стратегии президента США Дональда Трампа. В данном контексте Сагала Ратнайака высоко оценил намерение США выделить 39 миллионов долларов на развитие оборонного комплекса Шри-Ланки, однако по вопросу инвестиций все еще необходимо получить одобрение со стороны конгресса.

По окончании визита глава администрации премьер-министра Шри-Ланки отправился в Калифорнию (Сан-Диего), где принял участие во встрече Международного Демократического Союза.