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Верховный суд Пакистана освободил бывшего премьер-министра Наваза Шарифа

Политика

Верховный суд Пакистана отложил приведение в действие приговора в отношении бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, его дочери Марьям и пасынка Сафдара Авана, а также издал распоряжение об освобождении обвиняемых из-под стражи

Исламабад, 20 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  Приведение в действие приговора в отношении бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, его дочери Марьям и пасынка Сафдара Авана было приостановлено Верховным судом Пакистана. Кроме того, по распоряжению высшей судебной инстанции Пакистана все трое были освобождены из-под стражи. Бывший премьер-министр, его дочь и пасынок являются фигурантами громкого дела о коррупции.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», 6 июля 2018 года Наваз Шариф был приговорен к десяти годам заключения в тюрьме строгого режима за превышения должностных полномочий и еще к одному году за отказ сотрудничать со следствием. Марьям Шариф получила приговор в виде восьми лет лишения свободы, а Сафдар Аван в виде одного года.

Все трое были освобождены из-под стражи 19 сентября 2018 года. Кроме того, Марьям Шариф и Сафдар Аван должны внести залог в размере четырех тысяч долларов США каждый.

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Зарубежная хроника
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