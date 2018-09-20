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Шри-Ланка получила 50 миллионов долларов от Азиатского Банка Развития

Политика

Министерство финансов и информации Шри-Ланки получило 50 миллионов долларов от Азиатского Банка Развития на продвижение государственного проекта по привлечению бизнеса к производству генераторов солнечной энергии

Шри-Ланка получила 50 миллионов долларов от Азиатского Банка Развития
Muhun Sathasivam
На Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, 20 сентября 2018, 16:14 — REGNUM  Азиатский Банк Развития (АБР) предоставил министерству финансов и информации Шри-Ланки 50 миллионов долларов США для привлечения бизнеса к производству генераторов солнечной энергии. Основной целью проекта является достижение суммарной выработки электроэнергии при использовании солнечных батарей, равной 200 мегаватт к 2020 году и 1 000 мегаватт к 2025 году.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», инвестиционное соглашение было подписано секретарем министерства финансов и информации Шри-Ланки доктором Р. Х. С. Самаратунгой и главой представительства АБР в стране Шри Видовати.

Развитие проекта будет осуществляться посредством инвестиций в производство экологически чистых генераторов, смягчения кредитной политики по отношению к компаниям, работающим в отрасли, а также через развитие соответствующей инфраструктуры.

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Зарубежная хроника
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