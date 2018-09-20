Начальник штаба СВ Пакистана генерал Баджва встретился с Си Цзиньпином

Пекин, , 17:25 — REGNUM Генерал Камар Джавед Баджва, начальник штаба сухопутных войск Пакистана провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya, встреча прошла в рамках трехдневного визита главы пакистанских военных в Китай. В ходе беседы Си Цзиньпин особо подчеркнул значение сотрудничества между Пекином и Исламабадом, назвав Пакистан «проверенным временем другом». Коснувшись вопроса Китайско-пакистанского экономического коридора, Си Цзиньпин отметил, что все, кто пытаются противостоять программе «Один Пояс — Один Путь», частью которой является экономический коридор, «не добьются своей цели», так как это инициатива мира и стабильности.

В свою очередь генерал Камар Джавед Баджва ещё раз подтвердил готовность Пакистана довести проект до успешного завершения. Он заявил, что вооружённые силы его страны приложат все усилия для защиты объектов Китайско-пакистанского экономического коридора.