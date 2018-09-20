В Киеве националисты требуют от Рады гражданство для участников АТО

Киев, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, под зданием Верховной Рады представители добровольческих батальонов, националистических и патриотических организаций «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели акцию протеста.

Митингующие (до 600 человек) требуют, чтобы парламент Украины принял законопроект №3433, который вводит упрощенную процедуру получения украинского гражданства для участников АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны в Донбассе другим государствам и миграционную амнистию.

При этом митингующие настаивают на увольнении работников Генпрокуратуры, ответственных за экстрадицию гражданина РФ, Тимура Тумгоева, воевавшего за Украину в Донбассе, а также увольнения членов комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства участникам боевых действий.

Во время акции митингующие скандировали: «Паспорт добровольцу». Кроме того, в знак протеста активисты приковывали себя к забору Рады.

В свою очередь внефракционный депутат, лидер партии «Национальный корпус», экс-командир батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что митингующие оставляют «за собойлюбую свободу действий», чтобы власти выполнили их требования.

«Мы будем добиваться любыми способами поддержки и честного отношения к нашим товарищам. Мы хотим добиться для них гражданства, для будущих иностранных добровольцев возможность вовремя и безболезненно его получать… Если никакой реакции от власти не будет, то мы оставляем за собой любую свободу действий, чтобы привлечь внимание власти к этой проблеме», — сказал Билецкий.

Напомним, 17 сентября украинские патриотические и националистические организации устроили штурм здания Генпрокуратуры Украины. Они выступают за прекращение преследования иностранцев, которые воевали и воюют в добровольческих батальонах.