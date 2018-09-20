Премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с королем Саудовской Аравии

Джидда, Саудовская Аравия, , 17:17 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил город Джидда в Саудовской Аравии, где провёл переговоры с королём Салманом Бин Абдулазизом Аль Саудом и секретарем организации Исламского сотрудничества.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya, в ходе встречи лидеров двух стран обсуждались вопросы взаимных отношений, торговли, инвестиций. В честь официального визита пакистанского премьера был выстроен почётный караул, а также играли национальные гимны обоих государств. В ходе встречи с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества доктором Юсуфом Бин Ахмадом Аль-Отаймином обсуждались вызовы, стоящие перед всем исламским сообществом.

Кроме того, 19 сентября премьер-министр Пакистана встретился с наследником престола Саудовской Аравии Мухаммадом Бин Салманом, с которым была достигнута договоренность развивать пакистанско-саудовские отношения. Ожидается, что после завершения официальных мероприятий Имран Хан отправится в ОАЭ.