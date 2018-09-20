Порошенко устроил презентацию своей предвыборной программы — эксперт

Киев, , 16:33 — REGNUM В своём послании президент Украины Петр Порошенко не дал никакой реальной оценки состоянию дел в стране, когда депутаты Верховной рады слушали предвыборную программу кандидата в президенты, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 20 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«С трибуны выступал не президент, а политик, ведущий свою избирательную кампанию любыми способами», — считает политолог.

Бортник отметил, что выступление Порошенко строилось по принципу «кругов избирательного ада», а именно на лозунгах о вступлении Украины в ЕС и НАТО, об армии, о языке, об автокефальной церкви и далее по кругу. При этом действующий президент не дал оценку ни внутреннему и внешнему положению страны, ни социально-экономическому положению граждан Украины.

«Порошенко хороший спикер, но говорит сам с собой, о том, что интересно ему, а не большей части общества — именно поэтому проигрывает. Правда сегодня нервничал и допускал ляпы — от «миротворцев на всей территории Украины» до «мы не будем молиться чужим богам». Насколько я помню, для христиан, мусульман и иудеев Бог один», — подытожил политолог.

Напомним, Петр Порошенко обратился с посланием к украинскому парламенту, во время которого сделал ряд громких заявлений, к примеру, поддержал идею принудительной регистрации «прокремлёвских» украинских СМИ.

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