Калужане почтили память в Москве павших в Великой Отечественной войне

Москва, , 16:05 — REGNUM 20 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве представители официальной делегации Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым и правительства города Москвы во главе с и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталием Сучковым приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Мемориал у Кремлевской стены был открыт в мае 1967 года. Вечный огонь зажжен более полувека назад в память о тех, кто отдал жизнь, освобождая мир от фашизма.

Во время церемонии играл военный образцовый оркестр Почетного караула Преображенского полка. Венки к Вечному огню несли военнослужащие полка. После возложения все участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Также члены делегации калужского региона возложили цветы к памятнику маршала Георгия Жукова.

Напомним, организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов Соглашения о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, подписанном в 2017 году. Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения в долгосрочной перспективе.