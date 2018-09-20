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Киев выслал венгерского дипломата за тайную раздачу паспортов на Закарпатье

Политика

Венгрия пообещала ответить на выходку Украины

Будапешт, 20 сентября 2018, 16:04 — REGNUM  Высылка венгерского консула из города Берегово в Закарпатской области поставит отношение между двумя странами в «другое измерение», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает 20 сентября УНИАН.

По его словам, Венгрия не нарушила никаких норм: ни политических, ни этических, выдавая украинским гражданам венгерский паспорт. Сийярто подчеркнул, что двойное гражданство — обычная практика в ЕС, и негативное отношение МИД Украины к выдаче Венгрией паспортов украинским гражданам означает, что Киев «несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО».

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия не оставит без ответа высылку своего дипломата, которая произошла без уведомления МИД Венгрии.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором венгерский консул в Берегово выдает украинским гражданам венгерские паспорта.

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Внешняя политика Венгрии
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