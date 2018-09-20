Верховный муфтий Сирии в Сургуте посетил Соборную мечеть

Ханты-Мансийск, , 16:03 — REGNUM Соборную мечеть в столице Югры Сургуте посетил верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун. Религиозный деятель прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ 20 сентября, сообщает пресс-служба окружного департамента общественных и внешних связей.

«В Сургут прибыл верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун. Глава сирийских суннитов в первую очередь посетил Соборную мечеть, где встретился с имамами, прибывшими из разных городов Югры, и прихожанами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что муфтий призвал к выстраиванию «братского диалога» между Сирией и Югрой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный муфтий Сирии отметил, что процесс восстановления в его стране начался. «Мы движемся в сторону Российской Федерации», отметил он.

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