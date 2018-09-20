«Россия ждёт разъяснений с израильской стороны» — Захарова о крушении Ил-20

Москва, , 16:02 — REGNUM Россия ожидает от Израиля в ближайшее время разъяснений по поводу роли израильских военных лётчиков в крушении российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Очевидно, что произошедшее 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время», — заявила Захарова.

По её словам, в ближайшее время ожидается поступление новых данных. Они будут обнародованы и позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией, о причастности к ней израильских военных лётчиков. Все материалы будут тщательно расследованы, подчеркнула дипломат.

«Нас связывают с государством Израиль крепкие исторические связи. На всех этапах его становления наша страна неизменно выступала за развитие и углубление взаимовыгодных дружественных отношений между нашими странами, стремилась к тому, чтобы это ближневосточное государство вписалось в региональное окружение, превратилась в фактор стабильности и процветания на Ближнем Востоке», — добавила она.

17 сентября поздно вечером у берегов Сирии был сбит самолёт ВКС России Ил-20, который нёс дежурство в этой части акватории Средиземного моря. Погибло 15 российских военнослужащих. Позже выяснилось, что самолёт был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС.