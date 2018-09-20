На Украине планируют закрепить в конституции статус аграрной державы

Киев, , 15:53 — REGNUM В Конституционный суд Украины парламентарии направили проект закона, который объявляет фермы основой сельскохозяйственного производства страны, сообщает 20 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Верховная рада будет рассматривать закон, который изменяет статью 41 конституции Украины. В пояснительной записке к закону отмечается, что изменения в конституции позволят сельским жителям улучшить свое благосостояние, а также увеличат темпы роста аграрного производства.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что одна из главных целей правительства — развитие сельскохозяйственной отрасли.