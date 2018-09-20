Трамп выставил ОПЕК срочное требование

Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна немедленно снизить цены на нефть. Об этом написал в своем микроблоге президент США Дональд Трамп в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Трамп отметил, что США защищают ближневосточные страны, в противном случае те не были бы в безопасности. Однако ОПЕК продолжает настаивать на дальнейшем повышении цен на нефть.

«Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!» — подчеркнул Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042733544466989056

Трамп ранее уже обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть. Он требовал, чтобы картель прекратила «манипуляции» на нефтяном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники планируют обсудить обстановку на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств.

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