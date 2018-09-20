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Дело «Рафалей» рассматривается генеральным ревизором Индии

Политика

Индийские оппозиционеры продолжают атаку на правительство по поводу сделки по закупке французских истребителей «Рафаль». Дело было передано генеральному ревизору Индии

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 17:48 — REGNUM  Генеральный ревизор Индии получил запрос от партии ИНК (Индийский национальный конгресс) на рассмотрение дела о нарушениях в закупке 36 истребителей «Рафаль» французского производства.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», генеральный ревизор обещал изучить дело и все документы, связанные с ним. По мнению оппозиционной партии ИНК, приобретя за ту же сумму вместо планировавшихся 126 истребителей только 36, правительство нанесло урон бюджету страны. Кроме того, представители ИНК обвиняют правительство в нарушении закупочной процедуры и передаче офсетных контрактов (обязательные инвестиции от суммы прибыли) от государственной компании частному предприятию. Оппозиция надеется, что после изучения дела генеральным ревизором вскроются все «скандальные подробности» сделки, осуществлённой правительством Нарендры Моди.

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Зарубежная хроника
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