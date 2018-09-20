Евросоюз намерен созвать экстренный саммит по Brexit

Зальцбург, Австрия, , 15:47 — REGNUM В середине ноября 2018 года Европейский союз намерен созвать экстренный саммит по Brexit, сообщает 20 сентября австрийское издание APA.

Отмечается, что на встрече глав государств и правительств будут рассмотрены важные и окончательные вопросы, которые касаются выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ЕС канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейских коллег пойти на компромисс с Лондоном, чтобы минимизировать трудности, которые будут вызваны выходом Великобритании из ЕС.

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