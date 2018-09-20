Четверг, 20 Сентября 2018 года
17:11:12 МСК

Евросоюз намерен созвать экстренный саммит по Brexit

Политика

В ноябре текущего года

Евросоюз намерен созвать экстренный саммит по Brexit
Welsh photographs
Brexit

Зальцбург, Австрия, 20 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  В середине ноября 2018 года Европейский союз намерен созвать экстренный саммит по Brexit, сообщает 20 сентября австрийское издание APA.

Отмечается, что на встрече глав государств и правительств будут рассмотрены важные и окончательные вопросы, которые касаются выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ЕС канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейских коллег пойти на компромисс с Лондоном, чтобы минимизировать трудности, которые будут вызваны выходом Великобритании из ЕС.

Читайте также: Дональд Туск: предложения Лондона по Brexit надо пересмотреть

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить