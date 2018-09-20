Премьер-министр Норвегии рассказала об успехах борьбы с безработицей

Осло, , 15:57 — REGNUM За неделю до выборов в 2017 году представители Рабочей партии Норвегии подвергли критике планы консерваторов по созданию 300 000 новых рабочих мест в течение следующих 10 лет. По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, на данный момент темпы развития данной инициативы превышают запланированные 30 000 вакансий в год, и количество новых мест составляет 44 000. По словам Эрны Сульберг, действующего премьер-министра Норвегии и главы Консервативной партии, это очень внушительные, но оказавшиеся вполне реальными показатели, которые ранее вызывали у Рабочей партии серьёзные сомнения.

В то же время не всеми норвежскими политиками позиция премьер-министра трактуется однозначно. Представитель Рабочей партии Хадья Тайик считает, что успехи в решении вопроса безработицы в текущем периоде вполне объяснимы: высокие цены на нефть, низкая ставка процента, невысокий курс норвежской кроны и существенный рост мировой экономики в большей степени предопределили увеличение количества рабочих мест, нежели политика властей.

Эрна Сульберг в свою очередь подчеркнула, что не стоит преуменьшать роль государственных мер по развитию экономики, так как перспективы бизнеса внутри страны главным образом зависят от политики в пределах национальных границ.