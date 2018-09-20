Маттео Сальвини поддержал Марин Ле Пен перед нападками суда

Рим, , 15:45 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини поддержал лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед лицом требований суда о прохождении ею психиатрической экспертизы.

«Прокуратура требует психиатрической экспертизы для Марин Ле Пен. У меня слов нет! Солидарен с ней и французами, которые любят свободу!» — написал Сальвини в социальных сетях 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Ле Пен опубликовала постановление Апелляционного суда Версаля, которое предписывает ей пройти психиатрическую экспертизу. Поводом для этого послужила публикация Ле Пен в Twitter сообщений с фотографиями зверств террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 2015 года.

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