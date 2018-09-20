Президент Гани дал новые указания об обеспечении безопасности Кабула

Кабул, , 15:56 — REGNUM 19 сентября администрация президента Афганистана Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому глава страны направил полиции Кабула и Национальному директорату безопасности новые инструкции, направленные на обеспечение надлежащих мер безопасности на западе столицы.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Ашраф Гани потребовал от главы полиции Кабула принять необходимые меры для реализации реформ правоохранительных органов столицы, а также привлечь на службу людей, чья квалификация отвечает требованием обеспечения безопасности. Главе полиции было также поручено подготовить запрос о строительстве новых полицейских участков в столице.

В соответствии с новыми указаниями президента Афганистана, Национальный директорат безопасности должен скоординироваться с жителями Кабула и главами районов города для обеспечения наиболее эффективной работы разведывательных служб страны в столице.