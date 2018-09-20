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«Пересмотр соглашения о безопасности с США имеет законную силу»

Политика

Исполняющий обязанности спикера нижней палаты парламента Афганистана Хумаюн Хумаюн уверен в правовой обоснованности требования членов парламента пересмотреть соглашение о безопасности между США и Афганистаном

Кабул, 20 сентября 2018, 16:24 — REGNUM  19 сентября исполняющий обязанности спикера Вулыси Джирги (нижняя палата парламента Афганистана) Хумаюн Хумаюн заявил, что в соответствии с конституцией страны и его законодательной властью парламент имеет полное право на пересмотр двустороннего соглашения о безопасности с США.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, данное заявление было сделано в ходе заседания парламента страны.

Спикер сказал, что парламентарии проголосовали за пересмотр соглашения, так как не могли игнорировать ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в стране. Он также добавил, что специальным комиссиям парламента было поручено изучить текст соглашения и представить предложения по его пересмотру.

Хумаюн Хумаюн потребовал от второго вице-президента Афганистана Сарвара Данеша воздерживаться от комментариев в адрес парламента и принести извинения за обвинения его членов в игнорировании национальных интересов в угоду своим личным целям.

Недавнее требование членов парламента пересмотреть соглашение о безопасности с США привело к стремительному нарастанию противоречий между законодательной властью и правительством, выступающим в защиту договора.

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Зарубежная хроника
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