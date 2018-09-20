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В афганской провинции Нангархар задержано 8 руководителей Талибан* и ИГИЛ*

Политика

*- организация, деятельность которой запрещена в РФ В Нангархаре афганская разведка арестовала восемь ключевых руководителей движения «Талибан» и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ)

Джелалабад, Афганистан, 20 сентября 2018, 16:51 — REGNUM  19 сентября официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) Атаулла Хогьяни сообщил, что восемь ключевых руководителей движения «Талибан» и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ) были задержаны на территории региона Национальным директоратом безопасности Афганистана.

В ходе операции по задержанию руководителей террористических группировок было уничтожено несколько боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», сотрудники Национального директората безопасности изъяли у задержанных оружие, военное снаряжение и несколько взрывных устройств.

Атаулла Хогьяни сказал, что задержанные боевики родом из провинций Кунар (столица провинции — г. Асадабад) и Нангархар. Арестованные руководители сознались в совершенных преступлениях и были переданы органам юстиции для последующего судебного разбирательства.

Официальный представитель губернатора также заверил, что силы безопасности и обороны принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности в провинции и готовы оперативно отреагировать на любую угрозу со стороны террористических группировок.

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Зарубежная хроника
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