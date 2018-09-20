Представителей кандидата от КПРФ обвиняют в подкупе избирателей

Владивосток, , 15:31 — REGNUM В Приморском крае приступила к работе специальная комиссия из ЦИК, которая изучит многочисленные жалобы на ход голосования во втором туре губернаторских выборов. Возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев.

В частности, большинство жалоб касаются возможных действий представителей кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Так, в реестре жалоб, поступивших в Избирательную комиссию региона против кандидата от КПРФ, содержится информация о подкупе избирателей на некоторых избирательных участках.

«Большинство жалоб — на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко… — цитирует слова секретаря Крайизбиркома Натальи Камаевой издание «Золотой Рог». — Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе».

По ее словам, поток жалоб на действия представителей кандидата от КПРФ «не прекращается».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 и 18 сентября в Избирательную комиссию Приморского края всего поступило более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура губернаторских выборов.

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