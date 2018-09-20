В Европе организуют масштабную конференцию по палестинскому вопросу

Берлин, , 15:52 — REGNUM Палестинские диаспоры в Западной Европе намерены организовать масштабную конференцию по палестинскому вопросу в Берлине 23 сентября. Как сообщает 19 сентября арабская некоммерческая организация по мониторингу прессы «Миддл Ист Монитор», организаторы призвали все европейские объединения, которых так или иначе затрагивает палестинский вопрос, принять участие в предстоящем мероприятии. Некоторые палестинские деятели также призвали всех, кто верит в неотъемлемое право беженцев на возвращение, стать участниками конференции.

Согласно описанию, в ходе конференции будут обсуждаться современные реалии жизни палестинских общин по всему миру, а также последствия судьбоносного разделения палестинского мандата, отражением которого стали последние события на Ближнем Востоке.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, называют осуществление права на возвращение, финансирование Ближневосточного агенства ООН для помощи палестинцам (БАПОР) и его деятельность, а также антипалестинские действия израильского правительства.