Саудовская Аравия не позволит палестинцам из Ливана совершить паломничество

Эр-Рияд, , 17:57 — REGNUM Правительство Королевства Саудовская Аравия (КСА) не даст разрешение на въезд 300 тыс. палестинских беженцев из Ливана, которые собираются совершить традиционное паломничество в Мекку. Как сообщает 19 сентября катарская ежедневная газета «АльАраб-ка», Королевство перестало выдавать визы палестинцам, которые проживают в Ливане и не имеют палестинские паспорта.

Представители Палестинского центра по правам человека выразили свое беспокойство по поводу неоднозначного решения «с опасными последствиями» саудовского истеблишмента, призывая обозначить причины отказа выдавать визы палестинцам.

Источник также добавляет, что ранее КСА отказало в выдаче виз палестинцам, имеющим паспорта Иорданского Хашимитского Королевства.