«Внешний долг Мальдив Китаю приведет к серьезным экономическим трудностям»

Мале, , 18:11 — REGNUM 19 сентября эксперты «Центра Глобального Развития», аналитического агентства, расположенного в Вашингтоне, США, опубликовали доклад, в котором заявили, что Мальдивская республика находится в числе стран, близких к экономическому коллапсу. В последние годы внешняя политика Мальдив переориентировалась с традиционного союзника в регионе, Индии, на Китай, принимающий активное участие в региональных инфраструктурных проектах.

Как сообщает индийская газета «Джагран», после того, как на Мальдивах пройдут президентские выборы, в которых с наибольшей вероятностью победит действующий президент Абдулла Ямин, баллотирующийся на пятый срок, Мальдивы ждут серьёзные экономические трудности, связанные с внешним долгом страны Китаю. Экономическая зависимость от Китая обусловлена его активной ролью в качестве инвестора в регионе, при этом в последний год Китай оказался более заинтересован в Шри-Ланке, как более надежном партнере. Переориентация Китая на Шри-Ланку может оставить Мальдивы без реализованных проектах при огромных долгах, что обусловит «подвешенное состояние» мальдивской экономики.