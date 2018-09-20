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Марин Ле Пен не считает свои сообщения в Twitter угрозой для молодежи

Политика

Французская юстиция поставила лидера «Национального объединения» в один ряд с педофилами и извращенцами

Марин Ле Пен не считает свои сообщения в Twitter угрозой для молодежи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 20 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен опровергла сообщения средств массовой информации о том, что прохождение психиатрической экспертизы является обыденным явлением. Об этом она написала в Twitter 20 сентября.

«Телеканал BFMTV объясняет, что психиатрическая экспертиза — обычная процедура. Ложь! Прокуратура предусматривает соответствующие действия при «угрозе несовершеннолетним» — что, учитывая политический контекст твитов, абсолютно абсурдно», — написала Ле Пен.

Она добавила, что психиатрическая экспертиза обязательна лишь для педофилов и сексуальных извращенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Марин Ле Пен опубликовала копии постановления Апелляционного суда Версаля от 11 сентября, предписывающего ей пройти психиатрическую экспертизу в связи с публикациями в Twitter о зверствах террористов ИГИЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский суд требует психиатрической экспертизы для Марин Ле Пен

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Политическая жизнь Франции
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