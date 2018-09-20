Лишённому мандата депутату свердловского Заксобрания нашли замену

Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В Екатеринбурге нашли замену Армену Карапетяну, который 22 мая был лишён мандата депутата свердловского Заксобрания. Об этом 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Новым депутатом регионального парламента от «Справедливой России» стал Александр Юланов. Ему уже вручено удостоверение. В ближайшее время он приступит к работе в составе Заксобрания.

Напомним, Армен Карапетян был лишён мандата по требованию прокуратуры. Поводом стали претензии к поданной им информации об имуществе.

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