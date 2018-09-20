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Япония пожертвовала медицинское оборудование для Мальдив

Политика

Японское правительство пожертвовало медицинское оборудование для Мальдив стоимостью 40 миллионов мальдивских руфий (173млн. рублей)

Мале, 20 сентября 2018, 18:05 — REGNUM  В министерстве здравоохранения Мальдив, советник из посольства Японии Абэ Масамичи и заместитель министра здравоохранения Мальдив Шафие Абдулла Муним подписали соглашение, согласно которому Мальдивы получат от Японии медицинское оборудование на сумму 40 миллионов руфий (173 млн. рублей) в качестве пожертвования.

По информации мальдивского новостного агентства Maldives Times, оборудование планируется поставить в 2019 году. Основная его часть будет направлена на столичную больницу Indira Gandhi Memorial Hospital.

Напомним, что подобная акция пожертвования от японского правительства была проведена в 2014 году, когда на Мальдивы было поставлено медицинское оборудование на сумму 23.5 млн. мальдивских руфий (100 млн. рублей).

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Зарубежная хроника
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