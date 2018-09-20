В России объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей — Путин

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми за шесть лет в России составит почти 2,7 трлн рублей, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

«Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 трлн рублей», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В документе обозначены ключевые задачи развития, в числе которых — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

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