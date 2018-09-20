Ситуация в Кабардино-Балкарии: «конфликт затихает»

Нальчик, , 15:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарской республике утихают межнациональные столкновения в городах Нальчик и Баксан и селении Кенделен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители селения Кенделен 17 сентября заблокировали вход в село. Причиной стало желание представителей кабардинского народа провести конное шествие в связи с 310-летием Канжальского сражения. Оно произошло в 1708 году. Во время битвы у горы Канжаль черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Победа в Канжальской битве закрепила независимость Кабарды от Крымского ханства и османской Турции.

Однако эти события иначе интерпретируют представители балкарского населения Кабардино-Балкарии. Жители селения Кенделей заблокировали дорогу. А когда навести порядок попытались представители правоохранительных и силовых структур, возникли беспорядки и конфликт между местными жителями и представителями Росгвардии. В ход пошли камни, прозвучали предупредительные выстрелы.

«Конфликт произошел на пустом месте, обе стороны неправы», — прокомментировали ситуацию в редакции региональной телекомпании «НОТР-Нальчик», подчеркнув, что «на данный момент ситуация затихает».

Тем не менее, известно, что в среду, 19 сентября, в Нальчике прошел несанкционированный митинг. Акцию на площади Согласия организовала кабардино-балкарская общественная организация «Хабзэ». Об этом сообщил ресурс Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент».

Протестующие разошлись после беседы с министром по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзором Курашиновым.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году, когда отмечалось 300-летие Канжальской битвы, подобная ситуация уже возникала в Кабардино-Балкарии. Местные жители перекрыли дорогу перед участниками конного похода. В 2018 году полиция пыталась предотвратить конфликтную ситуацию, порекомендовав отменить поход. Из 200 участников процессии 170 отказались от похода, оставшиеся всё равно решили идти в горы. Свое решение они объяснили тем, что являются гражданами РФ и имеют право свободно передвигаться по стране.

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Связаться с представителями Общественной палаты КБР и силовыми структурами республики редакции ИА REGNUM пока не удалось.