Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Лидеры Афганистана и Индии обсудили в Нью-Дели безопасность в регионе

Политика

Президент Афганистана Ашраф Гани встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для обсуждения двусторонних отношений, а также вопросов безопасности в регионе

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 16:31 — REGNUM  19 сентября президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для того, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также вопросы безопасности в регионе.

В преддверии визита президента Афганистана секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале на прошлой неделе отправился в Кабул для участия в заседании совместной рабочей группы по политическому сотрудничеству и сотрудничеству в области безопасности между Индией и Афганистаном.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Ашраф Гани проинформировал Нарендру Моди о недавних действиях, направленных на перемирие с представителями Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, что Индия поддержала правительство Афганистана в инициативах по перемирию с талибами.

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Зарубежная хроника
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