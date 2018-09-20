Лидеры Афганистана и Индии обсудили в Нью-Дели безопасность в регионе

Нью-Дели, , 16:31 — REGNUM 19 сентября президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для того, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также вопросы безопасности в регионе.

В преддверии визита президента Афганистана секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале на прошлой неделе отправился в Кабул для участия в заседании совместной рабочей группы по политическому сотрудничеству и сотрудничеству в области безопасности между Индией и Афганистаном.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Ашраф Гани проинформировал Нарендру Моди о недавних действиях, направленных на перемирие с представителями Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, что Индия поддержала правительство Афганистана в инициативах по перемирию с талибами.