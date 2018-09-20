Пресс-секретарь премьера Италии зарабатывает больше своего начальника

Рим, , 15:13 — REGNUM Зарплата пресс-секретаря премьер-министра Италии Рокко Казалино составляет около 170 тысяч евро в год, сообщает Espresso в четверг, 20 сентября.

Издание обращает внимание, что начальник Казалино, премьер-министр Джузеппе Конте, зарабатывает в полтора раза меньше — около 114 тысяч евро в год.

По всей видимости, Казалино, официально совмещающий две должности (вторая — начальник пресс-службы), является самым высокооплачиваемым сотрудников в правительстве.

Та же разница в доходах (в пользу пресс-секретаря в сравнении с премьер-министром) была и при правлении Маттео Ренци, его пресс-секретарь Филиппо Сенси зарабатывал ровно столько же, сколько в настоящее время зарабатывает Казалино.

В то же время общие расходы на пресс-службу в новом правительстве Италии в сравнении с прежним выросли примерно на 5%, отмечает издание.