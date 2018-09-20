Литовских правящих обвинили в службе «Газпрому»

Вильнюс, , 15:13 — REGNUM Фракция партии Саюдис либералов Литвы сегодня, 20 сентября, неудачно пыталась остановить решение о создании парламентской комиссии, которая будет расследовать влияние бизнеса на власть с 2008 года — в период, когда либералы вместе с консерваторами управляли Литвой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Называя решение расследовать события десятилетней давности во время экономического кризиса «политической расправой», либералы потребовали проверить деятельность лидера крестьян-зелёных Рамунаса Карбаускиса, который в те годы даже не был депутатом парламента, а возглавлял свою группу компаний Agrokoncernas.

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Либералы сегодня заявили, что Карбаускис якобы был инициатором изгнания из Литвы американской компании Chevron, которая собиралась в Литве добывать сланцевый газ, однако из-за волны протестов вынуждены были уйти из Литвы. Либералы называют Карбаускиса одним из организаторов протестов, которые, по их словам, были выгодны только одному субъекту — российскому Газпрому.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы сегодня, 20 сентября, принято решение о создании специальной комиссии, которая будет расследовать влияние бизнеса на власти в период с 2008 по 2016 год. В это время в Литве правящими были в начале консерваторы с либералами — партия «Союз Отечества» — Христианские демократы с Саюдисом либералов, а правительство возглавлял Андрюс Кубилюс, затем социал-демократы, а премьером был Альгирдас Буткявичюс.

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