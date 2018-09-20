Центр для беженцев открылся в сердце Парижа

Париж, , 15:19 — REGNUM Центр для беженцев, который вместил 150 просителей убежища, 100 беженцев и 50 семей открылся на этой неделе в 16-м округе Парижа, сообщает Europe1.

Префект региона Мишель Кадот заявил, что «нескольких дней назад казармы, переоборудованные под центр, были заселены семьями жандармов, но государство больше не нуждалось в этом».

В 2016 году в этом округе открылся первый центр для бездомных, который тогда вызвал возмущение у жителей и главы округа. Два года спустя правительство хочет верить, что центр для беженцев не создаст проблем. «Центр обязательно впишется в наш округ», — заверил Мишель Кадот.

Помощник по жилищному строительству города Парижа Иан Броссат, защищая «политику перебалансировки» в столице, заявил, что «у нас не может быть гетто с одной стороны и районы богатых — с другой».

Напомним, 16-й округ Парижа считается одним из буржуазных округов города. Именно здесь располагаются большинство посольств стран мира, различные достопримечательности, в том числе Триумфальная арка и Булонский лес.