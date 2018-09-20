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Оппозиция Танзании бойкотировала дополнительные выборы

Политика

Главная оппозиционная партия Танзании Чадема (суахили Chadema – Chama cha Demokrasia na Maendeleo — Партия Демократии и Развития) решила не принимать дальнейшее участие в дополнительных выборах, проходящих сейчас в стране

Додома, 20 сентября 2018, 15:27 — REGNUM  Председатель танзанийской партии Чадема (с суахили Chadema — Chama cha Demokrasia na Maendeleo — Партия Демократии и Развития) Фриман Мбове сообщил, что его партия не будет принимать участие в дополнительных выборах, проходящих на данный момент в стране. Решение было принято через несколько дней после победы правящей партии Чама ча Мапиндузи (с суахили Chama cha Mapinduzi — Революционная партия) в дополнительных выборах, прошедших на прошлой неделе в областях Уконга, Дар-эс-Салам, Аруша и еще в нескольких административных районах страны.

Председатель Чадема объяснил СМИ, что данное решение было принято в связи с неоднократными нарушениями избирательного законодательства, правил и процедур правящей партией.

По словам Мбове, в партии будут проводиться внутренние реформы. И пока будут продолжаться нарушения законодательства, Чадема не станет участвовать в выборах.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, жалобы представителей партии Чадема были высказаны во время заседания избирательной комиссии, где сообщалось, что недавние выборы прошли в соответствии со всеми правилами и законами.

Дополнительные выборы пройдут в области Ливале, а также на юге страны в 37 районах. Как сообщается, многие политики уходят в отставку и переходят на сторону правящей партии. Однако Мбове уверяет, что не уйдет со своего поста и будет продолжать свою политическую деятельность в Чадема.

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Зарубежная хроника
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