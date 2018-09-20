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Скворцова рассказала, в чем женщины превосходят мужчин

Политика

Женщины обладают «параллельным мышлением»

Скворцова рассказала, в чем женщины превосходят мужчин
Цитата из к/ф «Девчата». реж Юрий Чулюкин. 1962. СССР
Мужична и женщина

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  Женщины более последовательны, чем мужчины. Об этом заявила 20 сентября в кулуарах II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Говоря о разнице в мышлении людей разного пола, она отметила, что женщины, в отличие от мужчин, обладают «параллельным мышлением». Кроме того, они последовательны.

При этом Скворцова уточнила, что бывают и «мужчины, напоминающие женщин, и женщины, напоминающие мужчин».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин, приветствуя участников евразийского женского форума, отметил особое внимание, которое уделяется поддержке женщин в России. Он добавил, что в стране к женщинам относятся трогательно, душевно и искренне, а также подчеркнул «всё более значимую роль» женщин в деле укрепления мира и безопасности.

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