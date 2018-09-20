Выборы президента в Камеруне пройдут в «благоприятных условиях»

Яунде, , 17:46 — REGNUM Выборы президента 7 октября будут проведены в мирных условиях по всей стране. По словам президент Камеруна Атанги Нджи, губернаторы всех областей страны должны обеспечить проведение выборов в спокойной обстановке, несмотря на сепаратистские настроения в нескольких регионах.

С начала 2018 года в стране происходят постоянные вооруженные столкновения между камерунской полицией и сепаратистскими активистами, желающими отделиться от страны и стать независимой территорией, в которой официальным языком станет английский.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, сепаратисты утверждают, что на их территории выборы президента проведены не будут.

Президент выпустил постановление, согласно которому все губернаторы должны предпринять необходимые меры, для того чтобы граждане во всех 360 коммунах смогли проголосовать в нормальных условиях.

Также президент упомянул в директиве о необходимости обеспечения выборных участков охраной.