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Турецкая компания в Германии подверглась нападению РПК

Политика

Фирму забросали коктейлями Молотова

Турецкая компания в Германии подверглась нападению РПК
T S
Поджигатель

Анкара, 20 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Турецкая ассоциация образования, расположенная в Берлине, подверглась нападению сторонников Рабочей партии Курдистана, сообщает 20 сентября Anadolu.

Нападавшие забросали офис фирмы коктейлями Молотова, а также оставили характерные для курдских повстанцев надписи. Глава компании Русту Кам осудил провокацию, выразив надежде на то, что правоохранительные органы арестуют хулиганов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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