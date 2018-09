Армия республики Чад проводит военную операцию в районе Тибести

Нджамена, , 15:23 — REGNUM Армия республики Чад проводит воздушную военную операцию в районе горы Тибетси на севере страны. Боевые действия проходят в данном регионе с августа, с целью обеспечения безопасности местности посредством использования вооруженных сил.

В конце августа в Чаде началась масштабная военная операция в районе Тибетси по «возвращению спокойствия в регион». Военная кампания в стране продолжается. На днях два вертолета атаковали город Коури Боугоди, где местные жители отказались уехать из этого города, несмотря на распоряжение правительства.

В ходе проведенных проведения воздушной операций пострадали невинные люди. В том числе, как сообщает один из местных жителей, были ранено четверо человек, направлявшихся в Ливию для получения медицинской помощи.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Военные представители отказываются давать какие-либо комментарии по произошедшему.

Операцию было решено провести после крупного нападения местных повстанцев. Подобных случаев не происходило с 2009 года, когда повстанческая группа CCMSR (Military Command Council for the Wellbeing of the Republic — военное управление по обеспечению благополучия республики), чья штаб-квартира находится в Ливии, совершила подобные действия.