Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Президент Руанды амнистировал 2140 заключенных, среди них и политические

Политика

Президент Руанды Пол Кагаме предоставил амнистию 2140 заключенным, осужденных по ошибке, а также тем гражданам, которые уже в течение долгого периода просили о помиловании

Президент Руанды амнистировал 2140 заключенных, среди них и политические
Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР
На свободу с чистой совестью

Кампала, 20 сентября 2018, 16:54 — REGNUM  Президент Руанды Пол Кагаме объявил массовую амнистию заключенных в стране. Всего было освобождено 2140 узников в различных областях страны, большинство являются выходцами из района Хуйе.

Виктоире Ингабир, председатель оппозиционной партии «Объединенные демократические силы» Руанды, также попала под амнистию. Она была осуждена в 2010 году. Она была обвинена в подстрекательстве граждан к мятежу против правительства, создании вооруженных групп для организации беспорядков в стране и «умалении» геноцида 1994 года. После освобождения политик отметила, что данное событие является, по ее мнению, началом наступления свободы в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, вместе с ней был освобожден и музыкант Кизито Михиго, приговоренный в феврале 2015 к 10-летнему сроку отбывания наказания за добровольное признание в организации заговоров против президента Пола Кагаме и других политических деятелей.

Генеральный секретарь Руанды по международным делам Оливер Ндухунгирехе сказал, что подобная мера была принята по многочисленным просьбам самих граждан, не раз писавших о предоставлении помилования президенту.

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Зарубежная хроника
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