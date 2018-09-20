Делегация военных Израиля вылетела в Москву с докладом о сбитом Ил-20

Иерусалим, , 14:51 — REGNUM Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля Амикам Норкин вылетел в Россию в сопровождении военной делегации для обсуждения гибели российского самолета Ил-20, сообщает 20 сентября Reuters.

По данным израильских СМИ, в состав делегации вошли начальник управления международных связей армии обороны страны генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры ВВС, разведки и оперативного управления.

Напомним, 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

По сообщению Минобороны РФ, самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. Об атаке израильской авиации российской стороне сообщили менее, чем за одну минуту до случившегося.

Читайте также: Путин об ответе на сбитый Ил-20: Это будут такие шаги, которые заметят все