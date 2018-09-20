Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:35:22 МСК

Делегация военных Израиля вылетела в Москву с докладом о сбитом Ил-20

Политика

Для обсуждения гибели российского самолета Ил-20

Иерусалим, 20 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля Амикам Норкин вылетел в Россию в сопровождении военной делегации для обсуждения гибели российского самолета Ил-20, сообщает 20 сентября Reuters.

По данным израильских СМИ, в состав делегации вошли начальник управления международных связей армии обороны страны генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры ВВС, разведки и оперативного управления.

Напомним, 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

По сообщению Минобороны РФ, самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. Об атаке израильской авиации российской стороне сообщили менее, чем за одну минуту до случившегося.

Читайте также: Путин об ответе на сбитый Ил-20: Это будут такие шаги, которые заметят все

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить