Президент Кении согласился снизить налог на бензин до 8%

Найроби, , 15:46 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кениата проявил сочувствие к гражданам страны и согласился снизить налоги на бензин с 16 до 8%. В своей речи глава государства сказал, что решил откликнуться на просьбы населения понизить цены на бензин.

Вместо этого президент Кении предложил сократить представительские расходы, снизить затраты на заграничные поездки, тренинги, встречи и т. д.

Тем не менее, по мнению главы страны, следует увеличить расходы на органы судопроизводства.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, все предложения президента будут рассмотрены на заседании парламента.

Однако Кения столкнулась с ростом внутреннего долга, который на сегодняшний день составляет 58% ВВП страны. Вследствие этого страна сегодня пытается получить заем в Международном валютном фонде в размере 90 миллионов долларов США для закрытия образовавшейся дыры в бюджете.