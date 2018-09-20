Президент Уганды отверг обвинения в преследовании оппозиционеров

Кампала, , 15:29 — REGNUM Мусевени, являющийся президентом Уганды с 1986 года, более 4 часов выступал с речью, в которой обвинил средства массовой информации в распространении клеветы. Как заверяет глава Уганды, в отношении оппозиционных сил не было применено пыток или насилия, и все это лишь слухи.

В выступлении президент Уганды упомянул и оппозиционера Роберта Кьягуланьи, известного также, как Боби Уайн. Политик находился на территории США, где проходил курс лечения. Уайн долгое время утверждал, что он был схвачен в городе Аруа через некоторое время после того, как машина президента была закидана камнями. Далее, по словам оппозиционного политика, он был избит и подвергнут пыткам со стороны военных лиц. По словам президента, Уайн не умеет соблюдать общественный порядок и лишь используется другими странами для организации беспорядков в Уганде.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в своей речи Мусевени подчеркнул, что иностранные государства используют местные гражданские организации, оппозиционные группы, для того чтобы устраивать беспорядки в стране и показать, что ситуация в Уганде является нестабильной.

«Мы не позволим навредить нашей столице Кампале, а молодежь, жгущая покрышки на улицах, заплатит штраф в размере 78 долларов США». — добавил президент.

Мусевени обратился к членам общественных организаций с требованием оказывать материальную поддержку тем, кто действительно нуждается в ней, к примеру, людям в Сомали, а не безработным молодым людям.