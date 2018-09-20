Принц Уильям открыл Японский культурный центр в Лондоне

Лондон, , 17:22 — REGNUM Британский принц Уильям официально открыл новый Японский культурный центр. Культурный центр станет «новым домом» для японских товаров, а также и для японского бизнеса, который работает в Великобритании. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», во время выступления по случая открытия нового центра, принц Уильям также выразил соболезнования в связи с жертвами недавних катастроф, произошедших в северной и западной части Японии. Сначала страна была поражена сильнейшим за 25 лет тайфуном, а потом землетрясением был парализован остров Хоккайдо, во время которого погибло около 40 человек. Принц заявил, что «последнее время природа была беспощадна» и от имени королевской семьи выразил соболезнования министру иностранных дел Японии Таро Асо, который присоединился к мероприятию.