Токио, 20 сентября 2018, 18:02 — REGNUM Два претендента на пост лидера правящей Либерально-Демократической партии Японии Синдзо Абэ и Сигэру Исиба обменялись критикой в адрес друг друга. Поднимались такие вопросы, как политическое давление в японском Кабинете министров, коррупционные скандалы с Министерством финансов, а также ущемление ЛГБТ-сообществ.По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», несмотря на то, что у Абэ большая поддержка среди членов партии, Сигэру Исиба заявил, что так просто сдаваться не собирается. Поэтому Исиба в ходе заявлений акцентировал внимание вокруг скандалов, связанных с нынешним премьер-министром Синдзо Абэ. Он выделил наиболее громкий случай с частным детским садом, принадлежащем образовательному фонду Moritomo Gakuen. Также соперник Абэ упомянул недавний ЛГБТ-скандал с Мио Сугита, депутатом правящей пратии. Исиба обвинил Абэ, что тот не уволил её и публично не опровергнул её слова, так как ее обвинение ЛГБТ-представителей в «непроизводительности» вызвало бурную реакцию среди общественности. В ответ на шквал критики, обрушившийся в его адрес, Синдзо Абэ лишь ответил, что он лучше понимает в политике, так как рос среди политических деятелей. Его дед бывший премьер-министр Японии Нобусукэ Киси, а отец — бывший министр иностранных дел Синтаро Абэ.
В Японии претенденты на пост лидера партии Абэ и Исиба обменялись критикой
Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший генеральный секретарь Либерально-Демократической партии Японии Сигэру Исиба раскритиковали друг друга в ходе предвыборных дебатов
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